【朝俄峰會】談天然氣管外還可能買飛機　金正恩普京會談焦點

朝中社確認領袖金正恩即將訪俄，雖然報道上沒說明確實時間，但俄羅斯傳媒已盛傳金正恩會在周三（24日）抵步，並在周四（25日）與總統普京舉行會談。朝俄相隔8年的峰會即將舉行，金正恩將與在這次會議上談些甚麼？

普京將與金正恩在海參崴遠東聯邦大學舉行峰會，這次將是朝俄兩國時隔8年以來再度舉行首腦會談。（路透社）

韓國傳媒報道指金正恩胞妹金與正已抵步海參崴，就兩國峰會做準備。韓聯社引述消息指，金正恩與普京兩人將在周四（25日）於遠東聯邦大學舉行會談。雙方預料會圍繞美朝越南峰會失敗，及朝鮮核問題上討論。

朝鮮對俄大使金亨俊（音譯）與俄羅斯外交事務委員會主席科薩切夫（Konstantin Kosachev），在2月於莫斯科舉行會談。（Getty Images）

加強經濟合作將是重點之一

受聯合國制裁影響，朝俄貿易總額自2017年的7790萬美元大跌至2018年的3400萬美元。但即使朝鮮未能在短期內解除制裁，相信雙方仍會就加強經濟合作進行磋商。其中一個議題，相信會是俄羅斯的天然氣管。

韓朝俄三國過去曾就俄羅斯興建天然氣管，途經朝鮮連接韓國的計劃作討論，但因朝鮮半島關係緊張一度擱置。朝鮮半島在2018年局勢緩和後，韓國再次出現建設天然氣管道的聲音，而俄羅斯亦表示願意繼續就計劃磋商。因此相信雙方會就相關議題磋商，重啟天然氣管道勘察，以待放寬制裁後盡快開展工程。

在俄朝鮮勞工數量下降

過去聯合國限制朝鮮石炭出口，朝鮮在俄勞工成為了朝鮮賺取外資的門路之一，但在2017年聯合國收緊對朝鮮制裁後，部分勞工亦失去工作，遭到遣返。根據俄羅斯履行對朝鮮制裁報告書中，在俄朝鮮人已由原本的3.23萬下降至1.15萬人。因此相信兩國會就如何在迎合聯合國制裁的基礎上，容許朝鮮工人在俄羅斯繼續工作作出討論。

高麗航空是朝鮮唯一的航空公司，機飛全是俄製客機。但因缺乏資金保養及未有更新關係，部分客機頗為殘舊。（Getty Images）

添購新型飛機

俄通社早前有報道指出，俄方官員與朝鮮一方接觸時，對方顯示有購買俄羅斯新飛機的興趣。現時朝鮮使用的飛機幾乎全部來自俄羅斯，包括金正恩的專機「蒼鷹一號」，但不少均是前蘇聯時代的舊式飛機，已不合現時國際安全或環境標準。

報道引述俄羅斯下議院發言人表示，航空業未有在聯合國的制裁名單中，相信兩國可以在此方面作出討論。現時俄羅斯海參崴有與朝鮮平壤有定期航班，發言人稱他們亦希望能看見「更安全的飛機執行此條航線」。