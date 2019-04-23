金正恩出訪俄羅斯　中國加強戒備　防止偷拍事件再發生

朝鮮領袖金正恩出訪俄羅斯在即，當地國營傳媒《朝中社》周二（23日）報道有關消息，但沒有透露更多細節，《韓聯社》估計金正恩很大機會於周二下午坐火車出發前往遠東城市海參崴（Vladivostok）。 由於金正恩的專列或可能取道中國，北京方面對此不敢怠慢，當局已經加強連接中俄邊境地區的保安，避免再次發生對方早前於中越邊境被偷拍吸煙情況的事件。

《朝中社》周二報道，金正恩接受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，率領230人的代表團前往俄國訪問。俄羅斯《生意人報》（Kommersant）引述多名消息人士指，金正恩會於周三（24日）抵達海參崴，之後於周四（25日）在遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）與普京舉行峰會。今次是繼2011年後，朝俄領袖再次舉行峰會。當時金正恩的父親金正日與時任俄羅斯總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）於西伯利亞會面。

至於金正恩在俄羅斯的居住安排，海參崴傳媒VL.RU引述保安人士消息，指金正恩的保安團隊以安全為由，婉拒住在市內酒店的安排，而是留在專列上休息。

金正恩2月底前往越南出席第二次美朝峰會前，專列在廣西南寧短暫停留，他趁機下車吸煙「提神」，不過他這個舉動則被日本傳媒拍得一清二楚。（TBS新聞片段）

由於專列的移動路線成謎，韓國《中央日報》估計最有機會使用的路線分別為由朝鮮羅津直接前往俄羅斯；另外一個可能是取道中國圖們和琿春，因此《韓聯社》報道指中國政府已經在上周三（17日）起於吉林延邊朝鮮自治州圖們市加強警力，對進入當地的外部人員進行嚴格審查。

中國境內可以盡覽中、俄、朝三國邊境的琿春防川風景區亦成為管制地區，外國記者原則上已被禁止踏足。

（綜合報道）