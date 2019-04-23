金正恩將乘專用列車訪俄　傳金與正已率先抵達

朝中社周二（23日）證實領袖金正恩將出訪俄羅斯，惟未透露具體行程。有報道指，金正恩周二乘專用列車從平壤出發，周三（24日）抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok），其後與總統普京會面。據指，金正恩胞妹金與正周一（22日）已率先抵達俄羅斯，為峰會作最後準備。

韓國《中央日報》周二報道，據俄羅斯當地消息人士指，金正恩此行共有230人陪同，其乘坐的專列將於周三凌晨抵達海參崴車站，金正恩與普京周四（25日）在海參崴遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）舉行首腦會晤。普京在結束會談後隨即前往中國北京參加「一帶一路」高峰論壇，金正恩則留在當地至周五（26日）。

《韓國經濟》報道，選擇遠東聯邦大學為會談場所的原因是，朝鮮方面要求進行徹底的安全保護。遠東聯邦大學曾於2012年舉辦第20屆亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，當時新建酒店等各種便利設施，可以徹底保障安全。

在金正恩抵達俄羅斯前，朝鮮多名重要官員也率先抵達俄羅斯。韓國《朝鮮日報》報道，朝鮮勞動黨第一副部長、金正恩胞妹金與正周一上午已抵達海參崴，在舉行首腦會晤前最後確定會談議題及檢查禮儀工作。

朝鮮國務委員會部長金昌善、護衛司令部副司令官金哲圭（音譯）等禮賓及警衛負責人亦於同日較早前抵達，在當地進行視察。金與正抵達後會見金昌善等人，聽取禮賓、警衛人員的報告。

據俄羅斯當地消息人士指，金正恩有可能參觀俄羅斯太平洋艦隊軍事歷史博物館（Russian Pacific Navy Military History Museum）、馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）濱海邊疆州分館等。金正恩亦或會再次訪問其父親、朝鮮前領袖金正日曾經訪問過的麵包工廠及曾經下榻過的酒店。

（綜合報道）