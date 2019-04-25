伊朗革命衛隊新帥屬強硬派　俄媒：為對抗美國做準備

4月初被美國列為外國恐怖組織的伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）更換總司令，新上台的薩拉米（Hossein Salami）作風強硬。俄媒認為，伊朗正為與美國衝突做準備。

美國在4月8日宣布，正式將伊朗革命衛隊列為外國恐怖組織；伊朗亦不甘示弱，在16日通過法案，反將華府列為「恐怖主義政府」，並將美軍中央司令部列為恐怖組織。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）隨即在周日（21日）任命革命衛隊新總司令，由59歲的副司令薩拉米（Hossein Salami）取代賈法里（Mohammad Ali Jafari）。薩拉米曾指出，對於被美國稱為恐怖分子感到「自豪」

美國國防部前高級安全政策分析師馬盧夫（Michael Maloof）表示，新指揮官薩拉米是強硬派，這可能表示了該國政策有巨大轉變。馬盧夫說：「這顯示伊朗領導層面對特朗普政府的制裁，抵抗力度更大，立場更堅定，對抗的可能性也越來越大。」

馬盧夫說，任命薩拉米代表了伊朗預計會與以色列和美國有更大規模的軍事衝突；他又認為，若美國在波斯灣或周邊部署航母特遣部隊，則連接波斯灣和印度洋的重要通道霍爾木戡海峽（Strait of Hormuz）很可能會發生衝突。

（今日俄羅斯）