【朝俄峰會】單對單會面加時　普京：與金正恩坦率對話

朝鮮最高領導人金正恩和俄羅斯總統普京周四（25日）在俄羅斯海參崴（Vladivostok）遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）會面。 二人原定進行約一小時的單對單會談，最終「加時」約一小時才完結。普京指，與金正恩討論半島局勢，並就如何改善情況交換意見。 普京指，當天稱與金正恩坦率對話，議題包括制裁與無核化。

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普京和金正恩互相問好後，隨即展開單對單會談，期間只有翻譯員陪同。會談歷時約兩小時，會後普京形容對話全面，雙方討論朝鮮半島局勢，並就如何改善情況交換意見。

金正恩則指，希望與普京的會面有助以全面和有遠見的方式，發展雙邊關係。他又表示，期望深入討論如何具戰略地促進穩定並共同管理地區局勢。

單對單會談結束後，雙方官員將加入，以擴大會議形式繼續。

朝鮮代表團包括勞動黨副委員長金平海和吳秀容、外務相李勇浩、外務省第一副相崔善姬和人民軍總參謀長李永吉。據俄羅斯傳媒報道，俄方代表團則包括副總理特魯特涅夫（Yury Trutnev）、外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、交通部長迪特里希（Yevgeny Dietrich）和遠東發展部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）。

朝俄峰會：普京和金正恩見面後握手問好，二人也逐一與雙方官員握手。（路透社）

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普京較早前乘坐直升機抵達遠東聯邦大學，降落後轉乘專車前往舉行會面的運動樓。金正恩之後乘坐專車抵達，獲普京迎接。

會面正式開始前，普京表示，有信心金正恩此行有助發展雙邊關係，讓俄方了解如何解決朝鮮半島問題，歡迎金正恩對美朝關係正常化作出的貢獻，而朝俄亦有很多事情可以做來發展貿易關係。普京也祝賀金正恩獲選朝鮮最高領導人。

金正恩亦指，希望與普京會面能夠有助雙方一同評估朝鮮半島局勢，並協調立場。他同時再度恭賀普京在2018年勝出大選。

朝俄峰會：金正恩4月24日首次訪問俄羅斯，並與普京舉行單對單會談。這是自其父親金正日2011年與俄羅斯時任總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）會面之後，朝俄領袖的首次峰會。（美聯社）

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（綜合報道）