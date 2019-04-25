特朗普：我若遭彈劾　將告到最高法院

撰文：成依華
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美國總統特朗普（Donald Trump）周三（24日）在Twitter揚言，若然民主黨對他發動彈劾，他會頑抗並告到最高法院。
美國司法部上周四（18日）公開「刪節版」的通俄調查報告，內容談及調查團隊研究多個特朗普涉嫌妨礙司法公正的事例，報告指，雖無斷定特朗普干犯罪行，但也不代表他無罪。
結果在報告出爐後，民主黨內部出現是否彈劾特朗普的爭議，部分黨員主張彈劾總統，但黨內高層有保留。特朗普則一直批評調查報告內容「捏造」及「完全不實」。
特朗普周三（24日）在Twitter發文，繼續強調自己沒有做錯，又指若然有民主黨人向他發動彈劾，他便會告至最高法院。他又指自己已取得勝利，現在民主黨只是把國會當作最後希望。
The Mueller Report, despite being written by Angry Democrats and Trump Haters, and with unlimited money behind it ($35,000,000), didn’t lay a glove on me. I DID NOTHING WRONG. If the partisan Dems ever tried to Impeach, I would first head to the U.S. Supreme Court. Not only......— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019