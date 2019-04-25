伊朗外長扎里夫：特朗普不會希望開戰　惟或遭誘使引發衝突

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周三（24日）接受路透社訪問，指相信美國總統特朗普不希望與伊朗開戰，但認為對方有機會遭誘使引發衝突。

扎里夫在美國紐約接受訪問時表示，相信特朗普不想開戰，但不代表他不會遭誘使引發衝突。扎里夫指，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）或驅使特朗普與德黑蘭發生衝突。他強調，伊朗並不希望對抗，但不會放棄捍衛國家。

特朗普上台後，美國和伊朗關係持續惡化。美國退出伊朗核協議後，加緊制裁，及後在4月8日將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織。扎里夫批評華府的做法荒謬，但指除非美國修改應對伊朗軍隊的守則，伊朗未計劃以任何軍事方式回應。

美國周一（22日）宣布取消對任何伊朗石油進口國豁免，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）揚言中斷海灣國家的石油運輸。扎里夫指，美國軍艦仍可駛經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），除非美國拒絕遵守相關規則。他亦承認，石油制裁打擊當地市民，政府將盡一切所能出售石油，為民謀福。

（路透社）