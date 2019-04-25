【朝俄峰會】「皇妹」去哪兒　 金與正全程未亮相惹關注

朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正，過去經常陪同兄長出訪，更幫忙打點一切，但這次金正恩訪問俄羅斯期間，罕有地全程沒有看到這位「金秘書」的身影。 韓國媒體猜測，金與正有可能與盛傳遭撤去統戰部長職務的金英哲一樣，在越南特金會後退居二線。

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韓聯社周三（24日）報道，過去金正恩出訪，金與正都是如影隨形，但在這次金正恩訪問俄羅斯的公開場合中，她至今沒有露面，似乎沒去俄羅斯。由於金與正之前不單會負責禮賓工作，還會深度介入朝鮮政務，故此她這次的缺席，份外顯眼。

報道指，鑑於朝鮮近日又傳出金英哲遭撤去統戰部部長職務的消息，故此金與正有可能和金英哲一樣，在越南特金會的會談破裂後退居二線。金與正之前負責朝鮮對韓國的事務。

金正恩與美國總統特朗普2月在越南舉行第2次特金會，但最終未能達成共識，外界一直盛傳金正恩對此不高興。日本《亞洲國際新聞社》（Asia Press）周三（24日）報道，平壤政府日前疑處決4名外務省官員，為越南特金會的失敗負責。

總部設於韓國的朝鮮新聞網（NK News）4月中報道指，金與正有可能遭降職。

金與正最後一次公開亮相，是4月11日朝鮮召開的第14屆最高人民會議第一次會議，但她沒有出現在33名政治局委員的全家福內，然後到了4月15日，金正恩率領多人參謁太陽宮，紀念金日成107歲冥壽時，金與正也沒有現身。

（綜合報道）