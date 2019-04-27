【斯里蘭卡連環爆炸】搜捕期間3次爆炸　警匪駁火15人死

斯里蘭卡軍方周五（26日）對周日（21日）發生的連環爆炸案展開調查，搜捕途中分別在多個地區與疑犯駁火。據軍方目前公布槍戰造成包括6名兒童在內15人死亡。

軍方發言人周六（27日）表示，該國軍方在東部安帕拉（Ampara）周五（26日）晚上的搜捕行動中，找到一個疑似伊斯蘭極端份子的藏身之所。雙方開槍駁火，現場15人死亡，包6名兒童。15名死者當中，警方指3人是疑似「人肉炸彈」的人物。

軍方發言人阿塔普圖（Sumith Atapattu）在聲明中指出，當時軍人抵達歹徒作藏身之用的「安全屋」後發生3次爆炸，之後雙方展開槍戰。事後軍人在屋內找到大量爆炸品。

斯里蘭卡警方消息稱，周五晚有另一宗發生在該國東部城市卡爾穆奈（Kalmunai）的警匪槍戰。當地媒體引述警員報道，事發在周五晚上約7時，軍方、特種部隊及警方聯隊在進行調查與搜捕行動，當他們試圖接近一個相信是製作自殺式炸彈背心的地方時，疑犯是先引爆身上炸彈，其他歹徒再與警方發生槍戰，最後4名槍手被打死。

保安部隊成員事後在場內發現極端組織ISIS的衣物及旗幟、10萬個鐵球、無人機及至少一件自殺式炸彈背心。

科倫坡一名主教表示，當地教堂在連環爆炸案後不會再於周日舉行主日崇拜。

（綜合報道）