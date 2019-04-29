美馬里蘭州教堂附近發生槍擊案　至少一死6傷

全球近月接連發生針對宗教場所的襲擊，美國繼加州有少年涉嫌在猶太會堂內開槍，造成一人死三傷；周日（28日）馬里蘭州巴爾的摩的浸信會教堂附近再發生槍擊案，至少7人中槍，傷勢不明，槍手仍然在逃。當地媒體報道，傷者中至少一人已死亡。

On the scene of a reported shooting, with scanner reports indicating as many as seven victims near a Baltimore church on Edmundson Avenue. Police have Edmundson Ave blocked at N. Warwick Ave. pic.twitter.com/gb1bPYIe9j — Phil Davis (@PDavis_LLC) April 28, 2019

警方事後封鎖現場調查，但尚未確認案件是否針對該教堂，亦無公布嫌疑犯身分及案發情況。

美國加州聖迭戈（San Diego）上周六（27日）在逾越節（Passover）最後一日發生槍擊案，造成1人死亡、3人受傷，傷者情況穩定。警方到場拘捕一名19歲白人男子，懷疑涉及仇恨犯案。該名白人少年犯案前曾在網上發表公開信，提及半年前匹茲堡造成11人死亡的猶太會堂槍擊案，以及3月新西蘭基督城清真寺連環槍擊，信中充斥滿猶太人的言論。

斯里蘭卡上周日（21日）發生的連環爆炸案，逾250人無辜死亡，是繼當地2009年內戰結束以來最嚴重的傷亡事故，警方把矛頭指向極端伊斯蘭團體「全國認主學大會組織」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）。

馬里蘭州安妮阿倫德爾縣（Anne Arundel County）《Capital Gazette》報社在2018年6月29日遭一名槍手闖入開火，造成最少5人死亡。

（綜合報道）