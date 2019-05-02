【中美貿易談判】CNBC：中美可能在5月10日達成協議

撰文：凌俊賢
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美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周二（4月30日）及周三（5月1日）一連兩日在北京出席新一輪貿易談判；中國國務院副總理劉鶴及其他中方官員下周三（8日）將訪美，在華盛頓進行第十輪磋商。
美國財經新聞網站CNBC周三（1日）引述消息報道，中美可能會在下周五（10日）宣布達成貿易協議。
美國總統特朗普曾在3月14日表示，中美貿易協議能否達成，結果相信在未來3或4星期揭曉；美方最近亦不時暗示貿易談判將有成果。
姆努欽在霍士商業新聞網絡（Fox Business Network）周一（29日）播出的訪問中表示，希望美國及中國能在進行多兩輪談判後，確定達成貿易協議。署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周二（30日）預期，中美會在兩個星期內知道究竟是否能夠達成協議；而特朗普也謂將於短期內在白宮接待中國國家主席習近平。
種種消息似乎都反映中美在5月10日達成貿易協議不無可能，多家媒體報道，特朗普為求迅速與中國達成貿易協議，可能放棄向北京提出停止通過網絡竊取商業機密的要求，但中美仍存有一些議題需要在華盛頓的第十輪磋商解決。
《華爾街日報》中文網周三（1日）引述據聽取過談判簡報的官員和其他人士透露，雙方處理最後一些議題，包括計劃中國採購美國產品之際，是否取消以及如何取消兩國在爭端初期互相加徵的關稅是目前的談判重點。
（綜合報道）