【中美貿易談判】接近達成協議　傳華府將即時撤銷部分關稅

美國《政治》（Politico）新聞網站周三（1日）引述知情人士報道，中美已就特朗普政府如何撤銷對總值2500億美元（約1.96萬億港元）中國商品加徵的關稅達成廣泛共識，部分關稅將於達成貿易協議後即時撤銷。

據知情人士透露，雙方同意在達成協議後，即時撤銷美國對總值2000億美元（約1.57萬億港元）中國商品加徵的10%關稅。而美國另外對總值500億美元（約3920億港元）中國商品加徵的25%關稅，將維持一段較長時間，或直至2020年美國大選後，由第二屆特朗普政府或新任總統處理。

對於協議的執行機制，中美亦有初步共識，但仍有待中方代表團下周三（8日）到華盛頓再作磋商。據指，中美將定期會面，處理有關北京未有遵守協議的情況，如未能解決問題，華府可以單方面以關稅作懲罰，而華府如有按程序作諮詢，北京不能採取報復措施。中方亦有權以同樣方式處理美方未有遵守協議的情況。

報道提到，中美仍嘗試就多個議題收窄分歧，包括中國對本地行業補貼、雲端市場開放、放寬對數據流動和數據本地化要求的限制。

最新一輪貿易談判周三在北京結束。美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）指，與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）已完成今次與中國國務院副總理劉鶴舉行的會談，形容會晤具建設性。中國貿易談判代表團預定下周三會到華盛頓繼續談判工作。據透露，劉鶴將率領近百人的代表團前往華盛頓出席談判。

美國財經新聞網站CNBC周三引述消息報道，中美可能會在下周五（10日）宣布達成貿易協議。

（《政治》新聞網站）