【港產CIA】李振成案等間諜活動　大量滲透美國深感憂慮

華裔女張玉靜3月擅闖美國總統特朗普的佛州度假勝地海湖莊園（Mar-a-Lago），被懷疑與間諜活動有關；本港出生、擁有香港永久居留權的前美國中情局（CIA）特工李振成（Jerry Chun Shing Lee），周三（1日）在美國維珍尼亞州法院承認罪串間諜罪，向中國政府透露危害美國的國防資料。 《華爾街日報》引述美國執法及情報部門高級官員報道，最近幾周圍繞中國間諜活動的案件再次引起美方憂慮，擔心中國竊取政府機密及企業知識產權等間諜活動，長遠會構成重大的戰略威脅。

前美國中情局（CIA）僱員、港人李振成（Jerry Chun Shing Lee），曾任職佳士得拍賣行。他被指為中國國安部雙面間諜，被控三項間諜罪。（The Value提供圖片）

《華爾街日報》報道，雖然特朗普政府已在中美貿易談判中，尋求北京關注竊取知識產權等問題，但華府同時擔心中國在傳統間諜活動方面的威脅，認為中方已變得更加大膽地瞄準招募目標，以擴大刺探美方機密的計劃。

美國國家安全局（National Security Agency）高級官員喬伊斯（Rob Joyce）形容，俄羅斯在間諜活動方面有如來勢兇猛的颶風；中國緩慢和廣泛分佈的滲透就似一場氣候變化；報道提到，原因之一是中國政府擁有更多的人力及經濟資源，中方竊取大量的個人數據，更可支持情報當局更精準找出容易受到引誘的線人。

報道指出，除了李振成案，最近發生的一系列間諜案令人擔憂，包括前國防情報局（DIA）官員漢森（Ron Rockwell Hansen）4月承認替中國做間諜換取80萬美元報酬；曾經派駐中國的前國務院辦公室管理專員克萊伯恩（Candace Claiborne），上周三（24日）承認向中國情報人員提供國務院內部文件，以換取現金及禮物等利益；前中情局官員馬羅里（Kevin Mallory）被控向中國情報人員提供3份美國政府絕密文件以換取2.5萬元現金，案件將在5月中旬宣判。

（綜合報道）