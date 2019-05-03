【中美貿易談判】達成協議可期　傳劉鶴將率龐大代表團赴美

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）周三（1日）結束一連兩日在北京的貿易談判；中國國務院副總理劉鶴及其他中方官員下周三（8日）將訪美，在華盛頓進行第十輪磋商。 《華爾街日報》周四（2日）引述知情人士透露，劉鶴將率領一支龐大代表團前往華盛頓，顯示中國政府認為雙方能敲定協議最終細節。

《華爾街日報》周四（2日）引述知情人士透露，劉鶴將率領一支來自十多個部門、超過一百名官員組成的代表團前往華盛頓，顯示—北京認為雙方能敲定協議最終細節。報道又指，雙方在剛過去的會談中，在部分棘手問題取得進展，包括關鍵市場准入及逐步取消懲罰性關稅。

美國《政治》（Politico）新聞網站周三（1日）引述知情人士報道，中美已就特朗普政府如何撤銷對總值2500億美元（約1.96萬億港元）中國商品加徵的關稅達成廣泛共識，部分關稅將於達成貿易協議後即時撤銷。

美國財經新聞網站CNBC周三同日引述消息報道，中美可能會在下周五（10日）宣布達成貿易協議。美國總統特朗普曾在3月14日表示，中美貿易協議能否達成，結果相信在未來3或4星期揭曉；美方最近亦不時暗示貿易談判將有成果，種種消息似乎都反映，中美在5月10日達成貿易協議不無可能。

（綜合報道）