美國實驗：追蹤即食麵消化過程　2小時後仍難分解

美國馬薩諸塞綜合醫院（Massachusetts General Hospital）的腸胃動力實驗室總監Braden Kuo公布一項實驗結果，他在2012年讓自願參加實驗的人吞下只有藥丸般大小的攝影機，讓它拍攝泡麵與自製的拉麵在2小時及4小時後，它們胃部消化的情況。

實驗中小型攝影機拍到人體胃部消化即食麵（左）以及自製拉麵（右）的情況。圖為接受測試的人吃下麵條20分鐘後的情況，可見即食麵仍然相當完整。（影片截圖）

實驗中小型攝影機拍到人體胃部消化即食麵（左）以及自製拉麵（右）的情況。圖為接受測試的人已吃下麵條2小時後的情況，自製拉麵已變成糊狀物，但即食麵看來完整得多。（影片截圖）

結果發現，在首20分鐘，部分即食麵已在消化，但看來相當完整。在第2及第4小時，即食麵的大小仍然較自製拉麵為大，以及維持原有形狀，Braden Kuo指出，這顯示即食麵在消化過程中，是難以分解成為大量的顆粒狀物質。

Braden Kuo指出，醫生們仍未知道這樣對消化有着什麼程度的影響，但人們可從手上震撼的視覺影像開始討論。他也說不肯定即食麵會對身體吸收營養及養份有何影響。他說這個研究規模細，仍需做進一步的研究，才能有一個明確的結論。

哈佛大學營養與流行病學教授胡丙長（Frank B. Hu）博士對於進食即食麵的看法是：「1個月吃一、兩次不是問題，但是每周吃好幾次就真的是問題了。」

（夏威夷論壇先驅報／msn.com）