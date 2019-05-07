【中美貿易談判】市場憂慮紓緩　道指曾挫471點　最終收跌66點

美國總統特朗普周日（5日）一條對華加徵關稅Twitter，如同漫威電影《復仇者聯盟》大反派魁隆（Thanos）佩戴寶石手套的彈指一般，拖累內地和香港股市周一（6日）大幅下滑；美股初段亦大幅低開，不過隨着市場對中美貿易談判破裂的憂慮稍為紓緩，美股輾轉向上，道指僅收跌66點。

中國外交部發言人耿爽周一（6日）指出，中方團隊正在準備赴美參加貿易談判；美國財經新聞網站CNBC亦引述消息稱，中方團隊本周騱訪問美國繼續兩國的貿易談判，消息帶動美股持續收窄跌幅。

道瓊斯工業平均指數早段一度急挫471點，隨後跌勢回順，跌66點或0.25%，收報26,438點；標普500指數收報2,932點，跌13點或0.45%；納斯達克指數收報8,123點，跌40點或0.5%。

歐洲股市方面，德股跌1.01%或125點；法股跌1.18%或65點；英國亦假期休市一日。

市場仍恐慌

特朗普的言論刺激，反映投資者恐慌情緒的VIX指數一度抽升46%，至2019年1月底以來最高水平；截至本港時間周二凌晨5時，恐慌指數仍升19.97%至15.44。

市場不確定性使資金湧入避險資產，刺激金價上漲，每盎司報1,282.3美元。美元變動不大，美滙指數暫升0.07%，報97.54。

（綜合報道）