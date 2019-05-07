【中美貿易談判】巴菲特：貿易戰是全球壞事　不太可能全面爆發

中美預定周三（8日）在美國華盛頓舉行第十一輪貿易談判之際，美國總統特朗普周日（5日）突然在Twitter抛出「震撼彈」，威脅對華商品關稅加碼，觸發環球股市下瀉。「股神」巴菲特（Warren Buffett）周一（6日）接受美國財經新聞網站CNBC訪問時表示，美國與中國之間的貿易戰對整個世界都不利，認為全面的貿易戰不太可能發生。

巴菲特評貿易戰與股票

特朗普周日普突然宣布，周五起提高價值2000億美元中國進口商品的關稅至25%；並威脅對其餘3250億中國商品徵收25%的關稅。

巴菲特指出，全球股市下跌是合理反應，若真的爆發貿易戰，對全世界而言都是壞事。然而，他認為若投資者僅僅因中美貿易的負面消息而沽售股票，那將是荒謬事情，因為美國與中國未來一百年將會是世界超級大國，兩國關係會經常出現緊張。

他表示，中美貿易戰不會影響旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的運營方式。

中美貿易談判：巴菲特認為若投資者僅僅因中美貿易的負面消息而沽售股票，那將是荒謬事情。（法新社）

巴菲特評特朗普「談判的藝術」

巴菲特拒絕就貿易談判結果或關稅發表意見，但表示有時候談判的確是很艱難。

他說：「有些人在談判中最好的方法就是採取半瘋狂的態度。」他認為不同人都有不同的談判方式，而他自己亦有一貫的談判方式。

中美貿易談判：巴郡副主席芒格相信，特朗普不會為了向中國商品加徵更多關稅而變得「徹底瘋狂」。（法新社）

芒格相信特朗普不會「徹底瘋狂」

巴郡副主席芒格（Charlie Munger）認為，貿易戰本身是一件極度愚昧的事，所以相信特朗普不會為了向中國商品加徵更多關稅而變得「徹底瘋狂」。

芒格指出，一個好的解決方案，總比一場大戰更好，若中美最終達成貿易協議，雖然雙方可能在某些方面會感些失望，但這將是一件好事。

（綜合報道）