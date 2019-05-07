土耳其伊斯坦布爾市長選舉結果無效　6月23日重選

土耳其高等選舉委員會（High Electoral Board）周一（6日）裁定伊斯坦布爾（Istanbul）市長選舉結果無效，宣布6月23日重選。主要反對派共和人民黨（Republican People's Party）早前以輕微之差力壓執政黨代表勝選，批評委員會的裁決是「純粹的獨裁統治」。

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）領導的正義與發展黨（AK Party）失落伊斯坦布爾（Istanbul）的市長席位，要求全面重新點票。高等選舉委員會內正義與發展黨代表厄澤爾（Recep Ozel）指，委員會作出有關裁決是因為3月31日選舉的部分選舉結果文件未有簽署，而且有部分點票官員並非公務員。

反對派批評委員會的裁決是「純粹的獨裁統治」，並指有關決定引起對埃爾多安權力和土耳其民主的關注。歐洲議會議員皮里（Kati Piri）指，裁決打擊國家透過選舉進行民主權力過渡的可信程度。

共和人民黨代表伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）早前以輕微之差力壓執政黨代表、前總理耶爾德勒姆（Binali Yıldırım）勝選，結束正義與發展黨對當地25年的統治。前者指摘委員會向執政黨的壓力和威脅低頭，誓言會以民主重奪被強行禠奪的權利。後者表示，希望重選會為伊斯坦布爾帶來「有益和美麗的結果」。

（路透社／美聯社）