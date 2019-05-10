【中美貿易談判】英法憂全球經濟受威脅　冀中美盡快達共識

中美財金高層官員周四（9日）一連兩日於華盛頓舉行新一輪貿易談判，由於談判橫跨美國所定提高對中國關稅的期限，多國對於中美可能爆發新一輪貿易戰感到憂慮，英國、法國周五（10日）分別呼籲中美兩國可以盡快取得共識，避免拖累全球經濟。

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，貿易戰升溫嚴重威脅全球經濟，上調關稅只會導致各國之間的貨物流通減少，最終令法國及歐洲的就業市場遭到打擊。

英國首相文翠珊（Theresa May）的發言人表示，政府一直強調沒有人可以在貿易戰中取得好處，而美中談判目前仍在進行，因此希望雙方可以盡快達成協議，避免情況繼續惡化。財相夏文達（Philip Hammond）則對於談判感到樂觀，他指英國屬於開放經濟，與世界大事有藕斷絲連關係，所以他不希望貿易戰繼續拖延，危害英國經濟。

中國副總理劉鶴周四與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）於貿易代表辦公室進行首日磋商，會面90分鐘後離開。雙方晚上於大都會俱樂部（Metropolitan Club）共晉晚餐，離開時劉鶴露出笑容，但未有回應有關談判進展的問題。

美國總統特朗普（Donald Trump）在周日（5日）突然宣布將在周五向2000億中國進口貨品加徵關稅，從10%加至25%，以回應中國企圖拖延時間及重新談判。他周四表示，收到中國國家主席習近平一封「美麗」的信件（beautiful letter），相信仍然有可能與中國達成貿易協議。

（路透社）