【中美貿易談判】美海關：允合條件中國貨享寬限期　稅率維持10%

中美在進行第11輪貿易談判之際，美國在當地周五凌晨零時01分（本港時間周五中午12時01分）就總值2,000億美元中國出口至美國的貨物調升關稅稅率，由10％增至25%。惟美國決定以中國貨品出口的時間為基準提高關稅稅率，既防止中國立即採取反制措施，又為貿易談判爭取時間，防止談判破裂。

中美在進行第11輪貿易談判之際，美國在當地周五凌晨零時01分（本港時間周五中午12時01分）就總值2,000億美元中國出口至美國的貨物調升關稅稅率，由10%增至25%。惟美國決定以中國貨品出口的時間為基準提高關稅稅率，既防止中國立即採取反制措施，又為貿易談判爭取時間，防止談判破裂。

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）周五公布，新措施並不適用於美東時間周五凌晨零時01分 （香港時間中午12時01分）之前離開中國、以及在6月1日前抵達美國的貨物。當局容許有寬限期，讓貨品托運人在較高稅率開始徵收之前有更多緩衝時間。

特朗普政府在2018年9月宣布，對2000億美元的中國進口產品加徵10%關稅，並威脅要在2019年初將這批中國貨的關稅由10%調升到25%，但由於中美兩國同意展開談判，這項措施遭到押後。

美國總統特朗普上周日（5日）突然以及談判進度太慢為由，在Twitter公布會在周五2000億美元中國進口產品的關稅稅率，由10%調高至25%。

（綜合報道）