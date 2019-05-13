富查伊拉港口爆炸　阿聯酋證實附近海域4艘商船遭蓄意破壞

中東局勢持續緊張，伊朗塔斯尼邁通訊社（Tasnim News Agency）等中東媒體報道，阿聯酋富查伊拉港（ Fujairah Port ）周日（12日）早上發生多次強烈爆炸，有運油輪起火燃燒。 富查伊拉政府傳媒辦公室發聲明否認事件後，阿聯酋外交部發聲明表示，4艘商船在附近海域受蓄意破壞，但無人死傷。

阿聯酋外交部表示，4艘商船在附近海域受蓄意破壞。聲明並無透露詳細信息，亦無猜測是何人所為，只表示並無傷亡及洩漏。

富查伊拉港是阿聯酋唯一的多功能港口，距離中東主要航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）約70海浬，它與其他公國的距離全是300公里以下。在美伊關係最近變得緊張之際，港口傳出爆炸的消息份外惹人關注。

美國特朗普2018年宣布退出《伊朗核協議》，華府5月2日開始，不再對任何伊朗石油進口國給予豁免，當中包括中國、土耳其、印度及卡塔爾等，此舉影響伊朗收入，引起德黑蘭不滿。美國政府希望以此迫使伊朗重新談判，然而德黑蘭政府態度強硬，更曾威脅封鎖霍爾木茲海峽。美國以因應伊朗構成的威脅為由，派出航母戰鬥群、兩棲運輸船塢艦與愛國者導彈到該區。

（綜合報道）