沙特運油輪受損情況曝光　美疑伊朗涉事

四艘運油輪在阿聯酋富查伊拉港（ Fujairah Port ）對開水域受襲，一位匿名美國官員周一（13日）表示，經初步評估後認為伊朗牽涉其中。 倘若美國公開說明事件是伊朗所為，不只勢令波斯灣局勢更呈緊張，亦會直接顯示在美伊關係轉壞的情況下，輪船在這個對全球能源運輸來說十分重要的水域航行已不再完全安全。

受襲的運油輪有2艘來自沙特阿拉伯、1艘來自阿聯酋，另一艘來自挪威。它們在周日駛至阿曼灣（Gulf of Oman）、即富查伊拉港以東水域時受襲，該處距離霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）140公里。

俄羅斯衛星網報道，事件中無人受傷，亦沒有油污外洩。然而有關襲擊的詳情，在事隔兩天後外界仍尚未完全清楚。

美國一個軍方團隊周一向美聯社指出，4艘遇事船隻的船身，都有一個被炸開的大洞，大小約1.52米乘3.03米，位置在接近平水平線或水平線下。美國官員說，事件是「伊朗或伊朗支持的代理人」所為。

伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）在周一較早時表示，事件令人擔心及感覺可怕，但堅決否認伊朗涉案。

美國總統特朗普周一表示，「如發生什麼事情，對伊朗來說將是一個不好的問題。」

美國在是次襲擊發生前數天，已以向船員發出警告，輪船有可能遭受伊朗或它支持的組織攻擊。