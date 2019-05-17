【一分鐘看世界】華為不怕封殺？白思豪加入戰團、文翠珊Endgame

早晨，今天是5月17日，星期五。
炎熱的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
華為不怕封殺？
美國總統特朗普周三（15日）一連兩招封殺華為。他首先宣布「緊急狀態令」，禁止美國公司使用「可能危害國家安全的企業」所生產的通訊設備。行政命令沒有列出任何國家或公司的名字，白宮官員也否認針對特定目標。華府同日再宣布將華為加入了所謂的「機構清單」（Entity List），使華為在未經華府許可，不得向美國公司進口部件。分析相信，這些封殺令對華為影響不大，更可能會讓共和黨支持者受害……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普周三（15日）一連兩招封殺華為。他首先宣布「緊急狀態令」，禁止美國公司使用「可能危害國家安全的企業」所生產的通訊設備。（路透社）
白思豪加入戰團
美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周四（16日）正式宣布角逐總統，將參加民主黨內初選，令這場初選的候選人再增至23個，競爭異常激烈。白思豪指摘總統特朗普（Donald Trump）是惡霸（bully），希望參選挑戰對方……（按此閱讀更多）
白思豪宣布參選美國總統。（資料圖片 / 美聯社）
文翠珊Endgame
英國脫歐談判陷入僵局，首相文翠珊（Theresa May）周四（16日）返回倫敦，即將與保守黨內的「1922委員會」（1922 Committee）會面。文翠珊扭盡六壬，希望爭取更多時間，以說服議員支持脫歐協議草案，但黨內對她的怨言有增無減，預計在這次與「1922委員會」的會面上，黨員會再逼宮要求她下台。文翠珊計劃在6月初，再度把脫歐協議草案呈交國會表決，也就是第四次投票。但目前在野工黨仍拒絕表態支持，外界不看好第四次投票可獲通過，反而關注若是草案再遭否決，文翠珊會否下台……（按此閱讀更多）
中美貿易戰
中美繼續邊打邊談。美國財政部周二（14日）稱財長姆努欽（Steven Mnuchin）會在不久的將來赴華舉行貿易磋商，特朗普則強調「美中談判並未破裂，只是有些小爭執」。美國農業部周三（15日）表示，迄今為止美國農民已獲85.2億美元（約660億港元）的資助，以補貼中美貿易戰對農民造成的損失……（按此閱讀更多）
巴基斯坦愛滋病疫情
巴基斯坦南部信德省（Sindh）爆發愛滋病疫情，不足兩周已有超過500人被驗出對愛滋病病毒呈陽性反應，當中八成是兒童，當局懷疑疫情爆發與一名醫生重用針筒有關……（按此閱讀更多）
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