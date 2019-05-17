英戲院「奪命座椅」　男子俯身尋手機　慘遭墊腳板壓死

英國伯明翰一名男子2018年3月與妻子聯袂到戲院看電影，完場後該名丈夫探頭到椅子下方找手機和鑰匙，未料竟被墊腳板壓住頸部，導致大腦缺氧和心臟病發，送院1周後傷重不治。

案件周四（16日）於伯明翰死因裁判法庭開審。事發前24歲男子拉菲克（Ateeq Rafiq）和妻子薩達爾（Ayesha Sardar）到戲院看電影，他們購買了「黃金級」（Gold Class）座位的戲票。這種座椅是電動的，椅背可以向後傾斜，墊腳板也可以升降。

電影播放完後，拉菲克發現手機和鑰匙好像掉到椅子下面，於是借妻子的手機照明，然後他跪在地上俯身尋找。此時可怕的一幕出現：本來升起的墊腳板突然跌下，壓住拉菲克的頸部。

薩達爾憶述當時的情況：「他在喊痛，我叫他從那裏（座椅下）退出來。我嘗試將墊腳板拉起但不行。」意外發生後，人們才知道，座椅控制器保險絲燒斷，故此即使按動按扭都無法讓墊腳板升起。

她在恐慌之下跑出去：「但沒人聽到我求救。」薩達爾回頭重返影院後，聽到丈夫已沒在呼吸，並看到他的身體變藍。

薩達爾最後找來戲院職員協助，後者花了15分鐘才把拉菲克救出。她的丈夫雖即時送院搶救，最終返魂無術。死因裁判官向陪審團作供時指出，拉菲克死於頸部受壓所引致的心臟病發，1周後死於「災難性的」腦損傷。

來自英國衞生安全和管理局（Health and Safety Executive）的機械工程專家雅各布斯（Charles Stephens Simmons-Jacobs）估計當時墊腳板壓下的力量達到750公斤。他還發現，涉事影院有52個座位，當中8張座椅的墊腳板都無法拉起。

（綜合報道）