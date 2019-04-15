監生踢死拒行房嬌妻　英躁夫泰國獄中離奇身亡

去年4月，英國男子史密森（Kevin Smitham）酒後向年輕22歲的泰籍妻子求歡不逐，竟然狠狠踢死嬌妻；史密森事後被捕，面臨被判死刑，然而同年8月還押候審期間他卻離奇死亡，泰國外交部近日才證實有關消息。

英國男子史密森去年酒後求歡不遂，殺死比他年輕22歲的泰籍妻子，還柙候審期間卻離奇死亡。（Facebook）

被發現時已死去數小時 身上多處瘀傷

事發在去年潑水節期間，51歲的史密森陪同29歲的泰國妻子坎達（Kanda Smitham）探望親友，喝醉回家後史密森要求行房卻遭拒，他懷疑妻子紅杏出牆，將她推倒在地並瘋狂踢其身體和頭部，坎達赤裸逃生時不支倒在家門口，史密森只在她身上蓋了一條毛毯就逕自上床呼呼大睡。警方翌日接報到場，坎達已經死去數小時，身上有多處嚴重瘀傷。

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生前透露丈夫愛「蒲吧」多於回家

史密森其後被捕，還押候審期間，卻在烏汶府中央監獄一座附屬建築物受重傷倒地，送院數小時後死亡。事件在去年8月發生，但泰國外交部最近才證實消息，並表示正向史密森的家人提供支援和建議；當局至今仍未透露事件是意外、自殺抑或他殺。

慘遭丈夫踢死的坎達生前熱愛健身，經常在Facebook上載自拍照及發文教授減肥心得，粉絲人數一度達2.8萬。雖然她愛用社交媒體，但甚少貼出丈夫的照片，曾有網友曾留言問她的丈夫是否去世了，坎達當時坦言，丈夫享受在酒吧流連多於享受天倫之樂，如果叫他和家人拍照他會很暴躁，所以最好還是離他遠一點。

（綜合報道）