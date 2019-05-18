澳洲大選投票開始　倘工黨上台　影響對華政策

澳洲大選周六（18日）舉行投票，這情勢繃緊的選舉，結果除可能第一次決定該國未來氣候政策方向，也是該國工黨能否再度上台執政的重要一戰。主張與華改善關係以利經濟增長的工黨倘若上場，政府對中國政策或將有變。

中澳關係自2018年8月後變僵。澳洲政府當時以國家安全為由，阻止中國華為參與移動網絡基礎設施建設，以及為澳洲的5G移動網絡計劃供應設備。現任總理莫里森（Scott Morrison）2019年2月18日指澳洲網絡安全中心（Australian Cyber Security Centre，ACSC）偵測到國會電腦伺服器2月8日曾遭入侵，懷疑是外國政府的黑客所為。他則未有透露是哪一個國家。中國其後指澳洲此舉是無中生有、別有用心。

無論是誰人成為下任澳洲總理，除了中澳關係，還有更多當急要務。澳洲選民關心的其他議題包括經濟、生活成本、環境、醫療保健及退保金等。年輕選民對於該國氣候政策以及難以應付住屋開支感到沮喪。

工黨（Labor Party）對氣候問題着墨較多，也主張建設更公平的經濟體系。惟該黨領袖肖滕（Bill Shorten）曾支持外資在昆士蘭新設煤礦，令人懷疑該黨是否真能對氣候問題有足夠承擔。

工黨打氣候牌，中間偏右的自由黨（Liberal Party）—國家黨（National Party）執政聯盟則打民生牌。莫里森周日（12日）表示會推出減稅及協助年輕人置業的計劃。

兩黨都認同選戰競爭激烈。莫里森政府民調長期落後於工黨，但近來數字顯示這場選戰已趨緊繃。選前民調預測，立場中間偏左的勞工黨將小幅取勝。Ipsos周四（16日）公布的民調結果，工黨支持度為51%，度領先執政聯盟的49%。

澳洲採取強制投票制。合資格的1640萬名選民將在國內約7000個票站投下神聖一票。

（綜合報道）