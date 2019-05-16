【權力遊戲】瘋后Cersei自爆拍完失業　當初接演貪亂倫戀夠刺激？

風靡億萬觀眾的HBO超級大劇《權力遊戲》（Game of Thornes），即將在下周一（20日）上午9點全球同步首播大結局。本周已經播畢的倒數第2集中，從一開始就作惡多端、幹盡壞事的君臨城「瘋后」Cersei Lannister，終於遭到惡報，和自己的弟弟兼情人Jaime Lannister，一起被崩落的磚石壓死。

Cersei已有心理準備滿盤皆輸，最後總算能與細佬Jaime死在一起▼

由於戲的前幾季曾有預言「瘋后」最後有可能是被年幼的兄弟姊妹給殺死，不少觀眾期待她最後遭到對她的奸惡感到心寒的Jaime，或是她幾番想除去的侏儒細佬Tyrion 給除掉，想不到最後編導仍給Cersei一個還算淒美的結局。扮演「瘋后」Cersei的Lena Headey，坦言自己本來預期角色的下場會更戲劇性，剛開始有點不解為何編導這樣安排，可是仔細思考之後又覺得很合理。因為Cersei與Jaime分不開，儘管是亂倫通姦的關係，但彼此是對方的至愛，死當然也只能死在一起。Lena更笑言自己在全劇煞科後到現在「嚴重失業」。

「瘋后」Cersei在《權遊》中曾歷經大起大落▼

+ 7 + 6 + 5

雖然戲裡Cersei和Tyrion勢同水火、鮮少和睦共處，戲外Lena與扮演Tyrion的Peter Dinklage合作過一次之後就有不錯交情，當初是Peter告訴她，自己接到一部劇本非常瘋狂，建議她一定要去爭取演「瘋后」Cersei，Lena一聽到《權力遊戲》有亂倫元素又有龍，馬上答：「嘩，那好，我想演！」於是就這樣接到了這齣日後紅遍全球的神劇。

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