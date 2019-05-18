【澳洲大選】總理莫里森驚險勝選　工黨肖滕黯然辭職承認落敗

澳洲周六（18日）舉行的大選正進行點票工作，截至香港時間晚上9時45分，當局已經完成點算68%選票。在選前民調落後的自由黨（Liberal Party）—國家黨（National Party）執政聯盟取得最少74席，以9席之差領先在野工黨（Labor Party），總理莫里森（Scott Morrison）成功帶領聯盟再執政六年。 工黨領袖肖滕（Bill Shorten）承認落敗，並會辭去黨魁一職。

澳洲大選：工黨領袖肖滕（Bill Shorten，右）承認落敗，並會辭去黨魁一職。圖為他投票一刻。（路透社）

肖滕（Bill Shorten）領導的工黨本來被認為有力擊敗聯盟，但工黨在昆士蘭（Queensland）多個選區都表現不濟，有工黨的監票人認為，該黨提出的加稅措施得不到昆士蘭和西澳（Western Australia）選民的支持，結果工黨成為這些省份「票債票償」重災區。

工黨在選戰失利，外界猜測肖滕或會因此負責，他其後承認落敗，並會辭去黨魁一職。該黨副黨魁普利伯塞克（Tanya Plibersek）則拒絕表態會否參與黨內角逐。

自由黨的支持者得知聯盟取得優勢時，不忘向工黨落井下石，嘲諷對方原本是為工人爭取權益的政黨，現在卻只幫助不工作的人。不過聯盟亦有壞消息傳出，前總理阿博特（Tony Abbott）遭遇滑鐵盧，他在悉尼東北華令加選區（Warringah）不敵獨立候選人Zali Steggall，《衛報》（Guardian）指他反對應對氣候轉變的立場流失了大量自由黨支持者。

但今次選舉亦為聯盟和工黨的支持者帶來好消息，曾經在新西蘭基督城恐襲後形容穆斯林移民湧入是問題所在，惹來批評的昆士蘭參議員安寧（Fraser Anning）落敗。

（綜合報道）