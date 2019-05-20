拜登第一場大型造勢活動　狠批特朗普「分化大王」

美國前副總統拜登（Joe Biden）宣布參選2020美國總統選舉後，上周六（18日）在其第一場大型造勢活動中呼籲全國團結。 他也直接在演說中指出：「我們總統是分化大王（divider-in-chief）。」看來他已將眼光放在2020年黨內初選之後，進入頻密及直接攻擊現任總統特朗普（Donald Trump）的狀態。

賓夕法尼亞州是拜登的出生地，也是他競選總部所在地。他的演說以團結及共識為中心，用以回應外界有聲音指出，他想要做到跨越黨派界線的希望是天真的，而其認為共和黨人會在特朗普離去後「頓悟」的想法也是不會變真的。

他對現場數千群眾說：「我們已觀察他3年。讓我們看看他在做什麼。（對全美）灌輸恐懼。我不是在說笑，他是灌輸恐懼、為分化的播種、煽動種族分化。」他說特朗普政府是「對這個國家的威脅、對我們民主的威脅。」

他說：「如果美國民眾想要一個令我們更分化的總統、以緊握的拳頭以及封閉的心、去妖魔化對手以及吐出仇恨——他們不需要我。他們已經有一個做到這事的總統了。我參選是為向我們的國家——民主黨人、共和黨人及獨立人士——提供一條不同的路。」

拜登這番話顯示他與特朗普的互相批評升級。這也是宣布參加2020年大選的眾多民主黨候選人當中，最進取地、直接地批評特朗普分化及種族主義言論的一人。

（綜合報道）