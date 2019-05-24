多國未能對波音737MAX放心　美FAA拒確認何時復飛

全球30多個國家的航空監管機構代表周四（23日）來到美國德州沃思堡（Fort Worth）開會，討商是否允許波音737MAX系列飛機重返天空。然面與會者未能達成共識，顯示他們對該款機型的安全問題仍有擔憂。

這個由美國聯邦航空局召開的會議，有來自中國、加拿大、法國、德國、英國等30多個國家的航空監管機構代表參加。此次會議意在說及波音在兩宗空難後對737MAX飛機所做出的改進，希望說服它們在美國聯邦航空管理局（The Federal Aviation Administration，FAA）同意737MAX復飛後，其他國家也跟隨。

會議後傳出消息，737MAX最快或於6月底在美國復飛。惟FAA署理局長埃爾韋爾（Dan Elwell）表示，不會就復飛擬定時間表。

這跟此前媒體報道有所不同，路透社引述3名知情人士報道，FAA兩名官員周四在加拿大蒙特利爾（Montreal ）一個會議上表示，美國預期最快在6月下旬解除禁飛令。不過FAA同時在會上向國際民用航空組織（International Civil Aviation Organization，ICAO）理事會成員指出，暫未有相關時間表。

（綜合報道）