英財相夏文達警告下任首相勿搞「硬脫歐」

英國首相文翠珊（Theresa May）上周五（24日）宣布6月7日辭任黨主席及首相一職後，其所屬的保守黨料7月底選出新黨魁。 在愈多人宣布會競逐黨魁之職以及認為英國10月底要如期脫的情況下，部分輿論開始說及憂慮該國將「無協議脫歐」或是「不脫歐」。財相夏文達（Philip Hammond）警告，堅持帶領英國「無協議脫歐」的首相將難以保住相位。

文翠珊宣布下台日期兩日內，迄今已有合計8人宣布競選，包括環境大臣高文浩（Michael Gove）、外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、前外相約翰遜（Boris Johnson）、前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey），以及衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）、前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）及前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）都已表態參戰。

英國廣播公司（BBC）周日播出藍韜文的訪問。他說會跟歐盟爭取一個「更公平的」的脫歐協議，但如不可能的，英國會在10月無協議脫歐。他的說法跟被視黨魁角逐戰「大熱門」約翰遜差不多。約翰遜說，倘上任會嘗試跟歐盟重新談判，並指無論倫敦會否跟歐盟達成協議，該國都在新的「脫歐日」、即10月31日脫歐。

包括約翰遜、藍韜文、利雅華及麥蔚宜在內都發表類似言論，部分輿論開始說及憂慮該國將「無協議脫歐」或是「不脫歐」。

財相夏文達（Philip Hammond）在BBC周日播出的節目《安德魯・馬爾訪談》（Andrew Marr Show）的言論似乎是對他們做出回應。他警告說，意圖帶領英國「硬脫歐」的首相，不能預期能保住相位很久（cannot expect to survive very long）。

夏文達指出，對於任何支持無協議脫歐首相來說，想保住下議院的信任會是非常困難的事。此外倘若下任首相嘗試讓英國「硬脫歐」，他不排除支持針對她或他的不信任動議：「我肯定不會支持一個讓我們無協議脫歐的策略。」

（綜合報道）