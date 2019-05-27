憂美國封殺華為會適得其反　微軟等美企致函美商務部

美國封殺華為後，多家美國公司停止向華為供貨及合作，此舉引起部份美國公司憂慮，微軟警告封殺華為將令美國從國際研究合作中孤立，最終影響美國利益。

彭博社5月26日報道，華為目前是最大4G網絡供應商，對推動中國的5G網絡起到關鍵作用，美國科技公司欲打入中國市場，都不可避免會用到華為或其相關公司的產品。微軟等多家美國企業近日分别致函美國商務部，擔心封殺華為後會令美國在國際研究合作上被孤立，影響美國的利益。

報道稱，通用電氣（General Electric）、Google母公司Alphabet等科技公司也擔心，美國的禁令會妨礙它們在中國市場競爭，同時影響美國的創新能力。

通用電氣據報還關注在中國迅速發展的人工智能（AI），指出若美國對中國的出口管制範圍太大，或會影響開始採用AI的醫療影像等技術。

報道稱，以美國華盛頓為基地的保安軟件公司Omelas行政總裁Evanna Hu指出，若美國繼續把更多貿易戰相關議題與國家安全連繫，最終只會「把所有事情都視作與國家安全有關」。

美國商務部5月16日正式將中國電信企業華為公司與20多個國家的68家子公司列入所謂的「實體名單」，此舉將禁止華為在未經美國政府批准的情況下，從美國公司購買零部件。

隨後，多家美國廠商相繼宣布停止與華為合作，而隨着時間的推移，越來越多的廠商，甚至是一些全球技術標準組織也開始宣布執行美國禁令，包括JEDEC（固態技術協會）、Wi-Fi聯盟、SDA、PCI-SIG、USB-IF均中斷了與華為或海思的合作。

（彭博社）