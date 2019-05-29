美媒接連刊文警告：封禁華為　美國5G恐遭反噬

特朗普政府5月15日對中國華為公司發出「雙殺令」，限制對華為出口技術，多家美媒刊文，對美國瓦解科技供應鏈上重要一環，自身或將遭反噬發出警告。 《華爾街日報》5月29日發表題為《貿易戰、遏制華為可能阻礙美國自己的5G發展》的文章稱，儘管美中在第五代移動網絡（5G）方面存在激烈競爭，無法扭轉的一點事實是，互聯網和電信行業在全球範圍內是非常緊密地交織在一起的，沒有人可以躲避供應鏈和行業受到的震動。美國對中國電信巨頭企業華為頒禁令將對自身5G生長造成威脅。 美國特朗普（Donald Trump）政府5月10日正式抬高對華2,000億美元商品的關稅，從10%升至25%，其中已包括電信產品。

文章認為，美中貿易爭端已經讓美國推廣5G變得更為昂貴。不止中國本土企業產品受到價格影響，還有在中國設廠再回採的美國及在美國的其他西方國家企業，例如美國移動網絡技術提供商、思科（Cisco）系統公司。這一部分的產品價格同樣已經上漲。

此外，文章稱，西方通信業高管表示，美國對華為禁令是把雙刃劍，在限制華為採購美國元件的同時，亦將會讓美國和西方電信設備製造商難以採購到某些部件。

美國打擊華為，想讓本國有更多空間發展5G，令美國成為全球領頭羊。然而此舉尚未收效，卻已導致該國相關企業面對成本上漲的問題，當中受影響的，包括思科（Cisco）。圖為2018年2月26日在西班牙巴塞羅那舉行的世界移動通信大會。（視覺中國）

彭博社：華府舉措 拖慢5G普及

對華持鷹派觀點的美媒彭博社亦在5月25日發布題為《特朗普對華為限令或將反噬美國科技製造業》的文章稱，全球供應鏈盤根錯節，破壞任何一環都可能傷害其他企業和經濟體。文章強調稱，切斷對華為供應美國產品和技術，美國唯一能夠放慢的只是5G在全球的普及速度。

華為5月28日在美國用法律武器對打壓行動發起反擊，要求法庭將美國國會頒佈2019年《國防授權法案》中包含對華為禁令屬於違憲的案件速戰速決，進而推翻禁令，華為首席法務官宋柳平5月27日就此發佈聲明稱：「華為已提起訴訟並將於28日提出簡易判決動議，要求法院宣布該法案違憲。該禁令是典型的剝奪公權法案，違反了正當程序。」此外，華為還敦促美國停止限制其業務以及禁止供應商向華為出售美國技術的做法。

華為創始人任正非也表明反對中國利用蘋果報復美國，然而華府對中國步步進迫，蘋果會否成為中美貿易戰的犧牲品，現階段還是無法確定。圖為2019年1月18日，任正非在廣東深圳出席發佈會。（視覺中國）

美禁華為 蘋果首當其衝

華為創始人任正非罕見接受彭博社專訪表明態度，在彭博社5月27日題為《華為創始人億萬富翁任正非蔑視美國威脅》的文章，在談到美國競爭對手蘋果公司時，任正非說：「蘋果是自己的老師，學生永遠不會和老師作對。」如果中國要對蘋果給出同美國對應的懲罰措施，「自己將是第一個站出來維護（蘋果）的人」。任正非面對美國禁令換以顏色稱：「如果美國未來想要買我們（華為）的產品，我可能會拒絕出售。也沒必要談判。」

蘋果目前還沒有5G產品，任正非曾在4月15日通過美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）電視採訪大方表示，願將獨立研發、擁有知識產權的5G芯片，出售給或最早於2020年能夠推出5G手機的蘋果公司。任正非在中美貿易從「和談」到崩裂的過程裏，態度隨之發生微妙變化。

彭博社稱，美國高盛（Goldman Sachs）分析師估計，如果中國對蘋果下禁令，蘋果公司會損失近三分之一的利潤。

（綜合報道）