英國首次5G電視直播　流量太大陷窘境？

英國電訊商EE周四（30日）啟動5G商用服務，英國廣播公司（BBC）隨即派出記者團透過5G網絡進行電視直播，成為當地首個使用5G商用網絡直播的電視台。不過，BBC記者在測試5G直播時，由於5G流量超過SIM卡的流量上限，不得不押後直播。

英國電訊商EE在英國倫敦、愛丁堡、曼徹斯特、卡迪夫、貝爾法斯特以及伯明罕6個城市開通5G商用服務，部分5G基礎設施採用華為設備。BBC周四（30日）早上派出記者團，率先完成英國國內首個5G網絡電視直播。

Preparing for the first live TV broadcast over a 5G network pic.twitter.com/mwwAkEwXA4 — Rory Cellan-Jones (@ruskin147) 2019年5月30日

BBC記者瓊斯（Rory Cellan-Jones）在Twitter上分享直播過程，並且將鏡頭轉向車頂的華為設備，稱「就是它，支援BBC首次5G電視直播」。不過，BBC記者團隨後在直播時遇到阻滯，原因是5G網絡流量過大，超出EE公司提供的SIM卡流量上限。BBC不得不延後直播，充值SIM卡流量。

根據瓊斯手機顯示，其所在區域5G網絡速度達到260Mps。不過瓊斯表示，目前英國尚有部分地區未推行4G服務，認為5G網絡需要約3年後才能在英國普及。

因為流量超過上限，BBC直播出現阻滯。（BBC影片截圖）

美國科技網站The Verge報道，EE推出的5G服務包含10GB以及120GB兩個套餐。價錢方面，10GB的5G服務費每月54英鎊（約535港元）；120GB的5G服務費則為每月74英鎊（約733港元）。

（綜合報道）