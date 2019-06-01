美維珍尼亞州槍擊案　槍手案發前遭解僱

位於美國維珍尼亞州維珍尼亞灘市政中心（Virginia Beach Municipal Center）在當地時間周五（5月31日）下午4時（香港時間周六早上4時）發生槍擊案，警方證實死亡人數增至12人、數人受傷，傷者包括警員。槍手最終被警員開槍擊中，送院後證實不治。 美國媒體報道，槍手是一位名為克拉多克（DeWayne Craddock）的40歲非洲裔男子。警方指他是市政中心公用事業部（Public Utilities Department）的職員，是一名經認證的專業工程師。

警方形容槍手「心懷不滿」，但拒絕透露更多有關導致他發動襲擊的原因。《華爾街日報》報道克拉多克最近數周曾多次買入槍枝。

維珍尼亞灘警察局長塞韋拉（James Cervera）指出克拉多克進入市政中心第二大樓，之後「立即及胡亂向所有受害者開槍」。警方接報到場後與克拉多克展開「漫長的槍戰」。克拉多克最終遭擊斃。駁火期間一名警員中槍，所幸他身穿避彈衣。

警方指槍手持.45英寸口徑手槍行兇，配備滅聲器。他開槍時一邊以擴展彈匣為手槍補充子彈，一邊在建築物內移動。

《華爾街日報》報道他在案發前已遭解僱。記者沒有在網上找到他犯罪紀錄。MyLife.com一個網頁上有一位同名人士的資料，年齡與族裔資料都與槍手相符。網站資料顯示他是民主黨人，也是基督教徒。

（綜合報道）