「ISIS太太」自揭助中情局追捕首領　曾安排性奴供人性侵

恐怖組織ISIS接近完全瓦解，大批成員遭美軍等部隊運返伊拉克接受審判。ISIS的「聖戰新娘」薩亞夫（Umm Sayyaf），真名易卜拉欣（Nisrine Assad Ibrahim），也是其中一人。 現年29歲的她在伊拉克埃比爾（Erbil）被判死刑，她在監獄接受英國《衛報》（Guardian）訪問時透露，曾向美國中央情報局（CIA）提供情報，協助追捕ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）。

薩亞夫的丈夫圖尼斯（Fathi Ben Awn Ben Jildi Murad al-Tunis）是巴格達迪的親密朋友，也是ISIS重要一員。圖尼斯生前是ISIS的通訊首長，巴格達迪經常都會在他的住所錄製外宣傳信息。薩亞夫的婚姻以及她娘家在ISIS領導層扮演的角色，令她成最接近巴格達迪的ISIS女成員，也能在一些會議及私人討論中出現。她是組織內其中一名最重要的「ISIS太太」。

薩亞夫本身絕非善類，被指有份奴役美國救援人員米勒（Kayla Mueller）和9名雅茲迪族（Yazidi）婦女和女童。據人權律師阿邁勒（Amal Clooney）指，薩亞夫將那些婦女困在房中、指使別人毆打她們以及幫她們化妝，然後讓那些女子被ISIS高層成員強姦。

米勒2013年被擄的，2015年死於空襲，終年26歲。

圖尼斯2015年5月在掃蕩行動中身亡，薩亞夫亦落網。起初她拒絕合作，表現得悶悶不樂。但在2016年初，她開始透露ISIS機密，包括巴格達迪的行蹤。在一些美國人監督下，薩亞夫仔細研究放在眼前的地圖和相片。她形容那些人十分友善，身穿便服，之後亦向他們說出自己知道的一切。

巴格達迪：ISIS領袖巴格達迪2014年7月在摩蘇爾宣稱成立「哈里法國」。（路透社）

↓↓↓更多巴格達迪的照片，請點擊放大觀看：

+ 2

薩亞夫最終向美方提供有關巴格達迪所窩藏安全屋的情報。她表示，安全屋是由巴格達迪的姨姨薩迪亞（Saadia Ibrahim）所準備。易卜拉欣由起初已經與巴格達迪一起，負責為他安排安全屋。

一名庫爾德高級情報人員指，薩亞夫提供的情報十分有用，讓他們清楚了解巴格達迪家族結構和人物關係。

2016年2月，薩亞夫指出一間位於摩蘇爾（Mosul）、相信是窩藏巴格達迪的房屋。另一名庫爾德高級情報人員，當時發現附近有負責保護重要人物的內部安全部隊，非比尋常，之後部隊鎖定房屋，十分肯定巴格達迪就在屋內。只是美軍指揮官猶豫不決，無即時進行空襲，事發才發現巴格達迪當時真的在屋內，錯失良機。薩亞夫指，巴格達迪現時很有可能已返回伊拉克。

即使薩亞夫提供有用的情報，但仍逃不過死刑。情報人員指，不會放薩亞夫離開，「她來自激進的環境，如果讓她回去，她會變成與他們一樣。」

（衛報）