特朗普訪英前夕辣㷫無數人　「尷尬之旅」會有什麼成果？

美國總統特朗普（Donald Trump）即將首次國事訪問英國，但他尚未抵達英國，卻已經點評首相文翠珊與王室成員，頻頻得罪人。 特朗普的「大嘴巴」，令此次英國之行變得更尷尬，加上文翠珊下台在即，外界更不看好特朗普這次訪問能取得什麼成果，但相信美國會再就華為問題向英方施壓。

特朗普訪問英國期間，將會晤當地首相文翠珊，英國王室也將會有多位成員現身迎賓。但英國《太陽報》周五（5月31日）刊出特朗普的訪問，卻使他一次過得罪不少人。

大讚文翠珊黨內對頭人

在訪問中，特朗普直接評論文翠珊的脫歐談判手法，直指她對歐盟不夠強硬，結果讓歐盟掌控大局等。另一方面，英國正值「首相爭奪戰」前夕，特朗普又來加把嘴，大讚英國前外相約翰遜（Boris Johnson），稱讚對方能做好首相工作、是極佳人選云云。

在脫歐問題上，文翠珊與約翰遜向來不咬弦，約翰遜當初因與文翠珊在脫歐談判的意見分歧而辭去外相一職，之後也曾傳出文翠珊遲遲不下台的原因，包括是阻止約翰遜登上首相之位。如今特朗普的評論，雖然向下任首相熱門約翰遜示好，但就得罪文翠珊與保守黨內不少人。

特朗普公開批評文翠珊（左）處理脫歐談判的手法，但讚揚她的對頭人約翰遜（右）。

評梅根「討厭」

特朗普在訪問中還提及英國王室。《太陽報》記者向特朗普重提英國王室新抱梅根（Meghan, Duchess of Sussex）評論他的事，2016年，當時還未嫁給哈里王子（Prince Harry）的梅根，曾公開指若特朗普勝選總統，她會想搬去加拿大。結果特朗普在這次訪問中向梅根還擊，指「我不知道，我能說什麼？我不知道她這麼討厭（nasty）。」

特朗普這次訪問英國之旅，當事人、剛誕下兒子不久的梅根未會現身，但多位王室成員如王儲查理斯夫婦、威廉夫婦，甚至是哈里王子都會參與歡迎活動，英女王又會為特朗普夫婦在白金漢宮設國宴，屆時不可謂不尷尬。

特朗普訪英：梅根不會參與歡迎特朗普的活動，但她的丈夫哈里王子將會現身。

僅21%英國人喜歡特朗普

特朗普處處點評英國，英國人也不見得歡迎這位來賓。按當地機構YouGov調查，僅21%受訪英國民眾對這位美國總統抱持正面評價，遠遠低於上任總統奧巴馬的72%。特朗普2018年7月工作訪問英國，已引發民眾連場大規模示威，又籌錢製造巨型Trump Baby氣球「助慶」，這次特朗普再度光臨，民眾的「熱情」未有減退，還會推出加大碼版的Trump Baby氣球「迎賓」。

特朗普訪英：特朗普2018年訪問英國期間，民眾籌款製造巨型「Trump Baby」氣球，向特朗普示威。（路透社）

外界不看好訪問成果

外界本來預期特朗普此行會與英方討論多個重要議題，包括貿易協議談判、伊朗問題等，但隨着文翠珊即將在下周五（6月7日）落台，保守黨黨魁選舉又未正式開始，令這些討論也難取得實際成果，變成是與文翠珊的「告別」之行。《華盛頓郵報》刊出評論文章為，特朗普此行不會為美方或英方取得任何成果，只是特朗普與英國王室成員合照的「大龍鳳」。

但事實上，特朗普此行還有一重要議題，就是有關中國的華為。路透社指，特朗普將會向英國發出警告，指英國若讓華為參與5G網絡建設，將損害英美兩國關係，甚至會直接向文翠珊表明，她的接任人應該禁制華為。