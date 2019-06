【香格里拉對話】美署理防長：華為與中國關係太密切

新加坡周五至周日(5月31日至6月2日)舉行香格里拉對話(Shangari-La Dialogue,又名亞洲安全峰會),中國國防部長魏鳳和與美國署理國防部長沙納漢(Patrick Shanahan)都有出席。 沙納漢在會上發表演說,除暗示中國須為亞洲一系列破壞區內穩定的活動負責,還指華為與中國政府關係太密切。他補充說,華府對網絡攻擊與盜竊知識產權感到擔憂。

沙納漢在亞洲安全峰會上指出,「華為離中國大近了。」(Huawei is too close to the government.)美國指華為違反美國對伊朗的制裁、從事盜竊知識產權,以及可能成為中國政府的間諜工具。華為多次否認旗下軟件有「後門」,也一再否認它與中國政府分享客戶訊息。

沙納漢他在香格里拉對話中面向多國防長發表內容廣泛演說。他在當中呼籲亞洲盟國加大保安支出,同時強調美國對區內的承擔。這是他1月成為美國署理防長後首次發表重要演說。

他說:「也許對這個地區的國家重大利益的長期威脅,來自那些試圖破壞而非維護以規則為基礎的國際秩序的行動者。如該等行為的趨勢繼續,全球公域(global commons)中的人工地物(artificial features)將成為過路收費亭,主權可能成為強權者的權力範圍。」他所指的看來是中國在有主權爭議的南海島嶼上建造人工島。

沙納漢預計於周六發表演說,公布美國國防部最新「印度太平洋戰略」(Indo-Pacific strategy)。魏鳳和預期在周日(6月2日)的峰會上發言講話,料將批評美國對台灣暗中支持。

