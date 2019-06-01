【香格里拉對話】中國軍方回應沙納漢：錯誤言論　堅決反對

有份參加香格里拉對話（亞洲安全峰會）的中央軍委聯合參謀部副參謀長邵元明中將代表中國代表團，周六（6月1日）下午對同日上午美國署理防長沙納漢（Patrick Shanahan）的講話發表官方回應。 邵元明表示，中方對美方繼續發展穩定的中美兩軍關係的願望表示歡迎，但堅決反對美方在台灣問題與南海問題上老調重彈，發表錯誤言論。

他在談到台灣議題時，指出美國近來一系列涉台消極言論，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，危害中國主權和安全，也向台獨勢力釋放嚴重錯誤信號。

他強調，如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決捍衞祖國的土地。

談到南海問題時，邵元明指，中國對南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權。各國在南海的航行與飛行活動一直保持暢通無阻。 他指責美國艦機頻繁駛入南海島礁附近海域，並進行高頻次的抵近偵察和針對性的軍事活動，這不利於地區和平穩定。中方根據島礁面臨的安全形勢，部署必要的防禦設施，既是主權國家的當然權利，也是針對這些挑釁行動的必要回應。

至於中美兩軍關係，邵元明說，中國防長魏鳳和與沙納漢在5月31日的會談是「積極的、具有建設性的」，並強調中美兩軍應管控分歧與風險，讓兩軍成為兩國關係的穩定器。

（綜合報道）