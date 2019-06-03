特朗普威脅加稅　墨西哥與華府周一談判

美國總統特朗普（Donald Trump）上周四（5月30日）宣布將向墨西哥所有進口商品加徵5%關稅，以此威脅墨西哥要阻止非法移民湧向美國。墨西哥派出高級代表團赴華盛頓談判，周一（3日）會先與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）會面。

墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）率領代表團與美方官員談判，說明墨西哥在移民問題上已做得足夠，以阻止特朗普對該國加徵關稅。墨西哥經濟部長馬克斯（Graciela Marquez）周一（3日）先與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）會面；埃布拉德周三（5日）將與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。

國土安全部（Department of Homeland Security）署理部長麥卡利南（Kevin McAleenan）表示，墨西哥應該在與危地馬拉接壤的約241公里邊境部署更多人員，以攔截非法移民。

路透社報道指，美方或會在談判中再次要求中美洲難民到墨西哥尋求庇護，而非前往美國。惟這說法一直被墨西哥總統奧夫拉多爾（Lopez Obrador）視為「紅線」，不獲支持。

特朗普威脅若墨西哥不阻止非法移民進入美國，下周一（10日）起將對所有墨西哥貨品徵收5%關稅，並於7月提升至25%。奧夫拉多爾上周六（6月1日）暗示，墨西哥可以加強控制湧往美墨邊境的移民。

（路透社）