特朗普向墨西哥開火徵關稅　蔬果汽車首當其衝

美國總統特朗普上周四（5月30日）宣布將向墨西哥所有進口商品徵關稅，以控制流入美國的非法移民，及貿易逆差問題。但因美國同樣依賴墨西哥進口，分析指舉措只會最終令消費者增加負擔，損人不利己。

美國士多啤梨有99%來自墨西哥，增加關稅必然令整體士多啤梨來貨價上升。（Getty Images）

美國蔬果依賴墨西哥進口

美國在日常用品依賴中國進口，食品方面則極為依賴墨西哥。墨西哥是美國第三大進口國家，根據2018年美國商務部資料，美國向墨西哥進口120億美元蔬果，佔整體54%。其中美國99%士多啤梨及草莓來自墨西哥，80%的番茄及牛油果同樣來自墨西哥。除香蕉外，若美國向墨西哥加徵關稅，進口蔬果將首當其衝。

美國好市多（Costco）蔬果批發部副總裁里昂（Jeff Lyons）表示，假若只是5%業界可靠減少支出應付開銷，但若按特朗普所稱稅率可能會從5%逐步升至最終25%，額外開支將不得不轉嫁消費者。這將與美國對華加徵關稅一樣，增加美國國民消費支出。

全球多間車廠於墨西哥設廠，增加關稅意味美國汽車價格會上升。（Getty Images）

特朗普稱加稅可「迫使廠商回歸美國」

除蔬果外，汽車及部分電子用品產業同樣會受影響。汽車出口佔墨西哥近五分之一的總出口量，全世界車廠包括美國福特及通用汽車均於墨西哥設廠，這將令美國國內汽車售價上升。

韓國在墨西哥設有大型工場，每年生產近9百萬部電視機，其中近四分之一銷往美國，加徵關稅同樣會令美國電視機售價上升。

龍舌蘭酒是墨西哥的名產之一，加徵關稅亦代表美國進口龍舌蘭酒的價格上升。

特朗普在周日（2日）於Twitter上再次表示，只要增加關稅至一定程度就能迫使美國公司離開墨西哥返回美國設廠，特朗普認為關稅是解決貿易不公平方法。然而分析認為此舉只會令美國商品價格大幅上升。美國CNBC電視台引述美國銀行分析師指出，假若蘋果的iPhone完全在美國生產製造，iPhone需一口氣加價兩成。

（綜合報道）