特朗普關稅「七傷拳」揮向墨西哥　或自挫2020年大選選情？

美國總統特朗普（Donald Trump）又再發動「關稅攻擊」，矛頭對準南方的墨西哥，決定自6月10日起對墨西哥所有出口美國商品加徵5%關稅，以此迫使墨西哥遏制非法移民湧入美國的問題。 但與中美貿易戰一樣，美國向墨西哥發動關稅戰也是七傷拳。固然墨西哥的經濟規模無法跟中國相比，但地理位置與美國極接近，兩地的貿易聯繫一直緊密，故此特朗普身邊的幕僚，也有不少人反對向墨西哥「宣戰」，美國商界也考慮採取法律行動阻止特朗普。這位美國總統向墨西哥開刀，甚至有可能影響自己在2020年大選的選情。

從數據看美墨貿易關係

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）之前便直言，對墨西哥加徵關稅，將由美國消費者付出代價。這是因為兩地的貿易往來一直緊密。

根據美國貿易代表的數據顯示，2018年墨西哥是美國第3大貿易夥伴。其中，美國對墨西哥的貨物出口總額為2650億美元，進口貨物總額為3465億美元。而根據世界城市（WorldCity）提供的2019年美國貿易數據顯示，截至3月，墨西哥成為了美國第一大貿易夥伴，佔據美國貿易總額的15%。

墨西哥是美國重要的汽車零件、整車、農產品、以及零食等商品的進口國。美國99%的士多啤梨及草莓來自墨西哥，超過80%的牛油果以及番茄亦來自墨西哥。而對於美國汽車工業，墨西哥更是具有舉足輕重的地位。

根據美國商務部數據顯示，2018年美國汽車工業從墨西哥進口594億美元的零部件；約270萬輛整車，總值約520億美元。美國汽車研究中心(Center for Automotive Research)指出，美國汽車行業16%的零部件來自墨西哥，且難以被其他國家的供應商替代。

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美汽車業難以承受之重

美國汽車研究中心研究員德思科（Kristin Dziczek）表示，美國70%的汽車零件線束（Wire Harness）來自墨西哥，而美國本土則少有廠商生產這一零件。當特朗普4月威脅長期關閉美墨邊境時，德思科就強調「線束是組裝汽車的首要零件」，如果沒有它，整條汽車生產線就會被中斷：「你無法先組裝整車，再裝上線束」。

此前，特朗普政府於2018年3月宣布對進口鋼鐵和鋁產品分別加徵25%和10%關稅，此舉已經讓美國汽車工業承擔一定的成本壓力。如今，特朗普欲逐步提升對墨西哥進口產品的關稅，更是令美國汽車工業苦不堪言。

德意志銀行汽車分析師羅斯納（Emmanuel Rosner）指出，如若美國對墨西哥進口商品關稅達到25%，將導致美國汽車的售價平均增加1300美元，會造成美國國內汽車需求降低的情況。

而為了減輕逐漸上升的製造成本，以及確保充足的科研經費，美國通用汽車（GM）已於2018年關閉4間美國工廠。對此，有分析認為，美國汽車生產商不願意承擔成本的上升，或將關稅上升的負面影響轉移至消費者。

特朗普2020大選或受影響

2018年11月，特朗普與墨西哥和加拿大3國簽署《美墨加協定》（USMCA），美國汽車工業是此協定的支持者，因為該協定將有利於美墨加3國之間汽車零件與整車的零關稅貿易。

不過，USMCA的最終落實需要得到各國立法機構的通過才獲生效。而美國國會對於USMCA的審批進程緩慢，已料難以在2020年大選之前獲得通過，如今再加上美墨關係的緊張，將令美國汽車工業對於USMCA的推行失去信心，不願意在2020年大選支持特朗普。

特朗普向墨西哥加徵關稅，或對2020年大選選情造成影響。（路透社）

而特朗普向墨西哥加徵關稅的舉措，或會對搖擺州的選情造成影響。如美國亞利桑那州（Arizona）約40%的進口商品來自墨西哥，而該州已經出現支持民主黨的傾向；密歇根州（Michigan）亦有約38%的貨品從墨西哥進口，該州於2008年以及2012年大選時期是奧巴馬的票倉。倘若特朗普對墨西哥執行25%的關稅，而墨西哥採取相應的報復舉措，將令這些搖擺州的民眾深受「美墨貿易戰」之苦，或更願意在2020年大選時投下支持民主黨的一票。

（綜合報道）