特朗普訪抵英國事訪問3天　多市示威「贈慶」

美國總統特朗普（Donald Trump）與與夫人梅拉妮婭（Melania Trump）乘坐專機空軍一號，周一（6月3日）上午抵達英國倫敦，展開3天國事訪問行程。他在起行前就英國發出不少富爭議言論，外界在觀察他在訪問期間，會否就英國引進華為技術一事向倫敦政府直接施壓。

他下機後與在場迎接的官員握手，之後轉美國海軍一號乘直升機離開。特朗普會先覲見英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），之後與首相文翠珊（Theresa May）會面，兩人料談及華為及氣候變化等問題。

雖然他今次訪英是國事訪問，較上一次、即2018年7月的工作訪問規格較高，然而他引起的爭議還是相當多。多個城市包括倫敦、曼徹斯特（Manchester）、貝爾法斯特（Belfast）及伯明翰（Birmingham）都有示威。

他是人未到英國、「是非」已先到。他接受媒體訪問時談及英國脫歐的「分手費」、華為、暗示支持英國前外相約翰遜（Boris Johnson）當首相、批評英國現任首相文翠珊（Theresa May）、呼籲英國派出脫黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）到歐盟談判，被輿論認為是干預英國內政。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）上周六（6月1日）在《觀察家報》撰文，將特朗普比作「20世紀法西斯份子」。

特朗普顯然為此不滿，尚未下機已在Twitter「發炮」，推文指簡世德從所有方面來說都是一個糟糕的倫敦市長，又對他無禮。

英美自2018年來為倫敦政府是否容許華為參與英國網絡建設的爭論仍然繼續。美國要求英國將華為完全排除在外，但英國或容許華為參與非核心5G網絡建設。他起行前接受《星期日泰晤士報》訪問時指出，英國要非常小心華為。特朗普此番言論猶如對英國發出預告，外界估計他在與文翠珊會面時，會直接對倫敦政府施壓。

（綜合報道）