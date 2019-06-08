【貿易戰】特朗普讚揚墨西哥：他們肯立即買美國農產品

美國與與墨西哥就非法移民問題達成協議後，美國總統特朗普（Donald Trump）周六（8日）再發文，他讚揚墨西哥答應立即開始購買大量的美國農產品，又向墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel Lopez Obrador）道謝。

特朗普之前威脅向墨西哥產品加徵關稅，指墨西哥必須處理非法移民湧向美國的問題，及後美墨代表談判，雙方達成協議，特朗普宣布暫緩加徵關稅。

特朗普周六（8日）在Twitter發文指，每個人都為與墨西哥的新協議感到興奮，他要感謝墨西哥總統洛佩斯及墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard），指他們跟所有參與談判的代表都非常努力，才能在移民問題上達成協議。他又稱，墨西哥已同意立即開始購買大量來自美國「愛國」農夫的農產品。

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年6月8日

他又趁此抨擊在野的民主黨與該黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi），指他們都是一事無成，又指美國、加拿大與墨西哥新達成的《美墨加協議》（USMCA）是受歡迎的新貿易協議，遠勝於舊版的北美自由貿易協定（NAFTA），他形容是美國歷來最差的貿易協議。

美國財長：特朗普保留加稅權

至於身在日本的美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周六（8日）表示，美國與墨西哥新達成的協議，可以解決美國南部邊境的非法移民問題，但一旦墨西哥沒有履行承諾，特朗普會保留加徵關稅的權力。

（路透社）