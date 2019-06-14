習近平會晤莫迪：中印要共同維護發展中國家正當權利

中國國家主席習近平當地時間周四（13日）在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克會見印度總理莫迪（Narendra Modi），兩國領導人在會晤中談及自由貿易問題。

習近平表示，中印是世界上僅有兩個擁逾10億人口的新興市場國家，都處在快速發展的重要階段。雙方要堅持中印互為發展機遇、互不構成威脅的基本判斷，堅持深化互信、聚焦合作、妥處分歧，使中印關係成為促進兩國發展的更大正資產、正能量。

習近平還表示，作為發展中國家和新興市場經濟體的重要代表，中印雙方要共同維護自由貿易和多邊主義，維護髮展中國家正當發展權利。

莫迪則表示，印方願同中方密切高層交往，加強戰略溝通，在廣泛領域推進雙邊關係，拓展兩國合作新領域，妥善處理好兩國間分歧。

值得注意的是，中印兩國當下都面臨來自美國的關稅威脅。外界認為，美國的舉動將令中印抓住機會發展更緊密的貿易關係。 印度《德干紀事報》（Deccan Chronicle）稱，印中領導人這次會晤意義重大，這是兩位領導人在莫迪成功連任後的首次會面。

印度大選5月23日落幕，莫迪成功連任。（路透社）

報道稱，過去一年來，中印兩國都處於與美國不斷升級的貿易衝突之中。隨着華盛頓與多國升級貿易摩擦，這場貿易戰的範圍擴大。 俄羅斯《專家》（Expert）雜誌稱，本屆上合峰會將討論美國的貿易保護主義問題，指保護主義對世界經濟產生負面影響。

報道稱，中俄印首腦與上合組織其他成員一起，可能倡導建立一個基於可靠規則的多邊貿易體系。

在上合峰會期間，與會各國領導人可能會呼籲聯合反對任何形式的保護主義，並加強以透明、公平為基礎的多邊貿易體制。

莫迪將在峰會期間與習近平、普京（Vladimir Putin）等舉行雙邊會談。印度也對美國貿易保護主義不滿。特朗普（Donald Trump）於6月5日終止印度商品出口美國的普惠制待遇。因此，不排除在6月底日本大阪G20峰會前夕，上合組織各國，特別是中俄印將給特朗普送上一份「意外禮物」。

（綜合報道）