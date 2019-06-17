【逃犯條例】中新社評論：理性對待修例　維護香港法治

香港周日（16日）再次有大批民眾上街遊行，抗議政府修訂《逃犯條例》後，行政長官林鄭月娥宣布停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，重啟無期。中國新聞網周一（17日）以〈理性對待修例 維護香港法治〉為題發表社評，呼籲香港理性討論條例。

以下為中新社評論的完整內容：

兩日來，香港各界對特區行政長官林鄭月娥決定暫緩修訂與移交逃犯相關的「兩個條例」，紛紛表達支持。國務院港澳辦、香港中聯辦等也對這一決定表示支持、尊重和理解。

林鄭月娥本月15日發表談話，宣佈特區政府暫緩將有關修例法案提交立法會二讀審議，以便更廣泛地聽取社會各界意見，令社會盡快恢復平靜。

無疑，林鄭月娥的決定，是期待香港社會各界有更多的理性表達，共同推進法治進步。

當前，對待修訂與移交逃犯相關的“兩個條例”，香港出現不同的聲音，認同者聯署表達支持，反對者上街游行示威甚至演出騷亂事件。

觀察者認為，對此次修例，首先要看待其初衷。

香港特區政府今年2月啟動修訂工作，4月向立法會提交了《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》，以使香港可與尚無長期司法協助安排的司法管轄區展開個案合作。修例旨在處理有關香港居民涉嫌在台灣殺人案件的移交審判問題，同時堵塞香港現有法律制度的漏洞。

目標和方向沒有問題，修例也符合香港基本法有關規定，那就應審視修訂內容和草案條文。

早前，特區政府向社會大眾公佈了相關條例草案，並在諮詢期內採納了各界提出的部分建議。條例草案明訂了嚴格限制適用範圍的條文，並對移交逃犯程式設置多重限制。

不知反對者是反對草案條文內容或修例目的，還是反對草案進行立法會二讀等程式，抑或就為了反對修例。

真理越辯越明。修例正在處於討論階段，特區政府暫緩修例工作，社會有了更多討論的時間和空間，各方宜應暢所欲言，大方理性表達意見，凝聚更廣泛的共識。即使修例完成，各方也有機會繼續檢討和表達意見，以推動再修訂。

此時，策動不明就裡、對修例一知半解的普通市民上街，“比拳頭”“秀肌肉”，似有難言之隱，讓人難免懷疑其背後政治目的——摧毀特區政府管治權威，破壞香港與內地關系，攻擊中央政府。在有些人眼裡，凡事只要香港與內地、與中央政府沾點邊，就反對，即所謂“逢中必反”。及時修補法律漏洞，更好地預防和打擊犯罪，是香港維護法治核心價值的必然要求，亦是香港避免成為“避罪天堂”的責任。合作打擊犯罪，亦世所認同。

香港社會各界應把握好溝通機遇，更充分、理性討論條例草案，定能求同存異，聚同化異，進而達成更大的共識，共同推動香港法治進步。

（中新社）