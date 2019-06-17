【逃犯條例】民陣：遊行人數接近二百萬零一個人　集會默哀一分鐘

由民陣發起的修訂《逃犯條例》大遊行持續到晚上，召集人岑子杰宣布，遊行人數為接近「二百萬零一個人」，集會舉行一分鐘默哀，悼念昨日在金鐘墜樓的反修例男子，他感嘆「有一個人今日無法參與遊行，無法一起來到終點，但這個人在我們心目中與我們一同走着」。

集會結束前，大會邀請在場人士肅立，默哀一分鐘，悼念昨日墜樓的反修例人士。（羅君豪攝）

召集人岑子杰公布，今日遊行人數「接近二百萬零一個人」，他與遊行人士再次講出訴求，分別是完全撤回《逃犯條例》修訂、追究警察開槍鎮壓、不檢控和釋放反送中示威者、撤銷定性612集會暴動以及林鄭月娥問責下台。

岑子杰指，好多市民明天罷工、罷課和罷市，呼籲市民支持和出席集會人士。在集會結束前，大會邀請在場人士肅立，默哀一分鐘，悼念昨日墜樓的反修例人士。

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岑子杰表示，希望香港能實現真普選，特首和立法會議員全都在無篩選下，由香港人一人一票選出來，令香港「不再需要有一個人為我們的香港作出任何形式的犧牲」。

被問到人數中的「零一」人何來，岑子杰指是在香港送中運動中為港人犧牲的死者，「有一個人今日無法參與遊行，無法一起來到終點，但這個人在我們心目中與我們一同走着。」

岑子杰認為，遊行人數比上週日更多，反映市民非常憤怒，一是因為林鄭的回應是完全面向北京；其次是不滿警方暴力鎮壓示威者的做法，「這個不滿落到家庭，今日可以見到很多父母帶小朋友上街，這是對特區政府重要的警示。」

民陣指會等待林鄭月娥的回應再作下一步部署，岑子杰警告林鄭，今次公民運動民陣只是其中一個參與團體，而林鄭月娥觸怒的是全香港市民，「恢復香港秩序與和平，不是靠公關技巧可以做到。」他反問二百萬人上街已令全世界為之側目，政府還可以強硬多久。