【逃犯條例】澳洲七市集會　居韓港人辦聯署反修例

香港政府暫緩修訂《逃犯條例》未能平息民憤，周日（16日）再有約200萬名市民上街。全球集氣反送中Facebook帳戶陸續上載照片，展示全球續有一些國家民眾以不同方式予以支持。澳洲七個地區首府共約2800人舉行集會。另外，有居住在韓國首爾的港人舉辦簽名行動聲援香港市民。

澳洲七個地區首府包括悉尼、墨爾本、布里斯班、坎培拉、珀斯、阿德萊德（Adelaide）和霍巴特（Hobart）共有約2800人出席集會。部分集會人士獻上白花，紀念在金鐘太古廣場墮樓身亡的示威者。

包括墨爾本大學（University of Melbourne）、莫納什大學（Monash University）和新南威爾斯大學（UNSW）等8所大學的學生代表成立關注組，發起聲援香港行動。留學生聲明指，香港正面臨人權及自由被扼殺的空前危機，為此希望能團結留學生群體，將無力感轉化成抗爭力量。

逃犯條例：阿德萊德的集會人士獻上白花，紀念在金鐘太古廣場墮樓身亡的示威者。

韓國首爾約150名港人在東大門設計廣場外，舉行簽名行動聲援香港示威者，期間獲得不少遊客支持，簽署反對修訂逃犯條例的聲明。

逃犯條例：韓國首爾約150名港人在東大門設計廣場外，舉行簽名行動聲援香港示威者。

（全球集氣反送中Facebook帳戶）