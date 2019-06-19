【卡舒吉被殺】聯合國報告：沙特應負責　王儲應受查

美國《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月遇害，聯合國周三（19日）公布101頁的調查報告指，沙特阿拉伯須為事件負責，並指出有「可靠證據」顯示應該要對王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）作進一步調查。

聯合國人權問題特派調查員卡拉馬德（Agnes Callamard）表示，調查確定了可靠的證據，保證需要向沙特高層官員的個人責任展開進一步調查，當中包括王儲穆罕默德的責任。

報告指，有可靠證據指出案發現場經過徹底的清洗，甚至包括法醫上的證據。報告指，沙特並沒有真誠地展開調查，並可能意味着當局妨礙司法公正。報告又指出，沒有理由說明為何不向穆罕默德及其個人財產實施制裁。

報告提及，考慮到王儲及其顧問卡赫塔尼（Saud al-Qahtani）刑事責任的「極度敏感性」，兩人沒有被起訴。卡拉馬德表示，沒得出兩人有罪的結論，而唯一的結論是，有可靠證據顯示值得透過一個合適的機構展開進一步調查。

卡舒吉遇害案：聯合國調查報告指，有可靠證據指出沙特王儲穆罕默德應該接受進一步調查。（美聯社）

報告列出15名涉案疑犯，當中11人正在沙特受審，但審判因未符合程序和實質性標準而被押後。卡拉馬德指，最少有一名負責策劃和組織謀殺卡舒吉的疑犯未被起訴。

報告指出，基於可靠的資料，沒有足夠證據顯示美國或土耳其對卡舒吉「真實且即將來臨、或可預見」的威脅知情或應該知情。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在Twitter發文表示，非常認可卡拉馬德對卡舒吉謀殺案的說明，以及追究相關責任的提議。

卡舒吉為《華盛頓郵報》記者，曾公開批評王儲穆罕默德。他2018年10月2日進入沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館後遇害，其遺體至今仍下落不明，可能已遭肢解並偷運出境。穆罕默德否認涉案，但沙特就案件曾數度改口風。

（美聯社／路透社）