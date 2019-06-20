【E沙拿逝世】一男子涉誤殺遭英警方拘捕

卡迪夫城（Cardiff City）阿根廷球星伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala，E沙拿）1月墜機身亡事件，英國警方周三（19日）以誤殺罪拘捕一名64歲男子，但沒有透露進一步細節。

英國多塞特郡（Dorset）警方指，一名來自北約克郡（North Yorkshire）的64歲男子涉嫌非法行為造成的誤殺被捕，他在協助問話後獲准保釋。警方稱按照正常程序，直至涉案人士被正式起訴前，暫時不會披露被捕人士身份，同時強調案件仍然在調查階段，因此呼籲外界切勿作出任何揣測，以免影響調查和為受影響家庭帶來不安。

E沙拿出殯：卡迪夫城領隊禾諾克（左前）和球會行政總裁Ken Choo，陪同E沙拿父親 Horacio （右前）送別E沙拿。（美聯社）

E沙拿1月以1500萬鎊轉會費由法甲球隊南特（Nantes）轉會至卡迪夫城，但他1月21日與舊隊友道別後，乘坐私人飛機返回英國時發生意外，飛機灰英吉利海峽墜毀，終年28歲，當局在2月打撈到他的遺體。不過機師的遺體至今仍未尋回。

E沙拿的父親賀拉斯奧沙拿（Horacio ）在5月因心臟病離世，而卡迪夫城在英超護級失敗，來屆需降至英冠作賽，但球會與南特仍就E沙拿的轉會費問題有糾紛。

南特就E沙拿的轉會，向卡迪夫城索取轉會費。（視覺中國）

（路透社／鏡報）